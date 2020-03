Ainsi, ils ont convaincu Miyamoto de faire le nouveau film Super Mario

Nintendo est une entreprise assez jalouse et surprotectrice de ses propriétés intellectuelles et de ses créations en termes de hardware. Cependant, à certaines occasions, il a su avoir une certaine ouverture, même si les résultats étaient parfois moins bons qu’au cinéma avec le malheureux film Super Mario Bros.Ce type de projets n’a donc même pas été envisagé par la société depuis des années. , position qui a changé récemment avec le nouveau film d’animation Super Mario, une idée qui est née d’une manière particulière.

Lors d’une interview récemment publiée par le magazine Famitsu (via Nintendo Life), Shigeru Miyamoto a expliqué comment il avait été convaincu d’approuver un film d’animation Super Mario, un projet approuvé en production par Illumination, responsable de films comme Minions. Selon le créateur, quand il a commencé à envisager l’idée d’un tel film, il a appris que Chris Meledandri, directeur général d’Illumination voulait le rencontrer et au début, il a tenu compte du fait que les deux avaient des objectifs communs: “lorsque nous avons commencé notre association avec Universal, j’ai entendu que le PDG d’Illumination Chris Meledandri voulait me rencontrer, car il avait également signé avec Universal, alors je l’ai rencontré et j’ai parlé, il a apporté avec lui des choses que j’avais mentionnées dans des interviews dans le passé pour dire que nos façons de penser et faire les choses ne font qu’un. “

Les erreurs du directeur de l’Illumination ont convaincu Miyamoto

Fait intéressant, Meledandri n’a pas profité de cette occasion pour parler de son travail ou pour essayer de convaincre Miyamoto qu’il avait assez de talent pour faire un film Super Mario. En fait, il a fait le chemin inverse: “Je ne savais pas quel genre d’angle il voulait dire, mais je n’oublierai jamais quand il m’a dit pourquoi il avait échoué auparavant. C’est à ce moment-là que j’ai pensé que je pouvais lui faire confiance. Nous avons donc décidé de faire l’animation pour nous quand il a dit de faire quelque chose ensemble. Il a fallu beaucoup de temps pour que les choses se rejoignent, mais nous avons finalement trouvé notre chemin. “

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.