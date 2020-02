Ainsi, vous pouvez obtenir le contenu de Chapulín Colorado dans FIFA 20

Les personnages du comédien mexicain, Roberto Gómez Bolaños, transcendent les frontières de notre pays et sont reconnus depuis des décennies dans différents pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Par conséquent, l’hommage rendu à Chapulín Colorado dans FIFA 20 a été très bien accueilli dans la région et maintenant que le contenu est déjà disponible en mode Ultimate Team, nous vous expliquons comment l’obtenir.

Après que EA a annoncé l’arrivée d’un contenu spécial pour FIFA Ultimate Team 20 à l’occasion des célébrations d’anniversaire de Roberto Gómez Bolaños, les fans se sont tournés vers la composante en ligne réussie du dernier épisode pour obtenir tout ce qu’ils ont à voir avec Chapulín Colorado, l’un des personnages les plus aimés des fans de Chespirito.

Quel est le contenu de Chapulín Colorado dans FIFA 20?

Les fans de Chespirito intéressés à donner une touche particulière à leur expérience de jeu pourront obtenir le contenu suivant s’ils remplissent les missions de FUT 20:

Chapulín Colorado Shield

Thème du stade inspiré du personnage

Equipement complet

Comment transformer mon équipe en représentant de Chapulín Colorado?

Une fois entré dans FUT 20, vous devrez vous rendre aux objectifs saisonniers, une section qui montrera le défi du Chapulín Colorado. Comment le savez-vous, bien que le travail de Chespirito soit suivi dans le monde entier, l’hommage concerne principalement les fans de football au Mexique et cela signifie que les défis nécessiteront une action avec des joueurs de certaines des équipes de la Ligue MX.

Chapulín Colorado Shield

Pour obtenir le bouclier Chapulín Colorado et le porter avec votre équipe, vous devez terminer le défi “Ils n’avaient pas ma ruse” qui vous demande de marquer 3 buts avec n’importe quel joueur de la Ligue MX que vous avez dans votre équipe Ultimate Team indépendamment de Vous choisissez donc.

Pour donner cette touche à vos matchs à domicile, vous devrez relever le défi “Profitez de ma noblesse”, qui demande 4 passes décisives aux joueurs mexicains évoluant en MX League; Encore une fois, peu importe comment cela se passe FUT.

Enfin, pour obtenir l’uniforme complet du Chapulín Colorado, vous devez avoir surmonté les 2 défis précédents et il ne suffira que de répondre aux soi-disant “Suivez-moi les bons”. Ici, la chose est plus simple car il suffit d’acheter 3 joueurs sur le marché des transferts.

FIFA 20 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la livraison la plus récente de la franchise, telles que les détails sur l’arrivée de la Copa Libertadores.

