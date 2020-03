Airhead lance une nouvelle plateforme de style Metroidvania pour passer en 2021

Nintendo Switch mettra la main (et la tête) sur un jeu de plateforme prometteur l’année prochaine sous la forme de Airhead, il a été annoncé.

Le jeu vous fait plonger dans des cavernes sombres et explorer des structures anciennes dans le but de résoudre le mystère de l’importance de Head dans ce monde. Vous voyez, vous incarnez Body, qui rejoint Head – une tête qui a perdu son cœur qui pompe l’air – dans une aventure pleine d’amitié et de responsabilité. Nous avons du mal à envelopper nos têtes autour de tout cela, alors passons rapidement à cette description officielle:

Commencez votre aventure en tant que Body, qui est témoin de la séparation tragique de Head et de son cœur qui pompe l’air par une machine inconnue. Alors que le cœur est emporté, le corps passe à l’action pour sauver la tête abandonnée. Vous devez utiliser les réservoirs d’air disséminés dans le monde pour garder Head gonflé et découvrir la véritable connexion derrière le cœur volé et la technologie qui jette votre monde dystopique. Enveloppez votre tête autour de mécaniques uniques et vivez un gameplay passionnant et passionnant, tout en collectant de douces améliorations!

Ces “mécanismes uniques” sont utilisés pour compléter les éléments de résolution de casse-tête du jeu, qui vous obligent à utiliser la tête et le corps séparément et ensemble. Vous pouvez voir une partie de cela dans la bande-annonce ci-dessus.

Principales caractéristiques

– Une expérience de plateforme immersive 2.5D dans un monde de style Metroidvania

– Un beau style artistique, embrassant des couleurs vives et une ombre sombre

– Les énigmes difficiles doivent être résolues en utilisant intelligemment la synergie de la tête et du corps

– De nombreuses améliorations puissantes qui ouvrent des portes vers de nouveaux domaines

– Une histoire personnelle de camaraderie, de découverte et de responsabilité

– Une myriade de créatures et de machines pour vous gêner ou vous aider dans votre aventure

Comme indiqué ci-dessus, le lancement du jeu est prévu sur Switch et d’autres plates-formes en 2021, nous avons donc encore un peu de temps à attendre avant de pouvoir rester coincé. Il semble que cela pourrait être intéressant à surveiller.

Qu’est-ce que tu penses? Aimez-vous le look d’Airhead? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

.