Airhead présente la bande-annonce de sa future sortie sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant Quato et l’éditeur HandyGames, ce dernier connu pour avoir participé au lancement de plusieurs jeux indépendants pour différentes plateformes telles que Rad Rodgers Radical Edition ou Giana Sisters Twisted Dreams, ont uni leurs forces pour présenter en 2021 Airhead, un projet créatif qui combine des plates-formes d’avancement latéral, des énigmes et l’exploration de vastes zones interconnectées complexes – cette formule bien connue communément appelée Metroidvania– sous la prémisse simple que vous savez comment garder votre tête (libre, indépendante de votre corps et très flottante), en étant nous le corps qui doit traverser toutes les peines du monde pour atteindre cet objectif, en voyageant entre les réservoirs d’air afin qu’il garder la forme pendant le long voyage.

C’est une aventure à travers un monde interconnecté en expansion, où vous devez explorer, évoluer et surmonter des énigmes complexes pour réussir. Dans le jeu, vous jouez comme un petit corps et l’organisme gonflé rond qu’il utilise comme tête, et tandis que ladite tête se dégonfle lentement, vous avez toujours la possibilité de lui sauver la vie. Pour ce faire, vous devez utiliser des réservoirs d’air pour le maintenir suffisamment gonflé, alors que vous explorez le monde subtil de style Metroidvania de style dystopique, à la recherche d’incroyables capacités et améliorations qui débloqueront de nouvelles zones et des énigmes pour vous permettre de surmonter et d’accéder à de nouvelles zones auparavant inaccessibles. Dans votre odyssée, ce sera à vous de découvrir le vrai lien entre cette tête particulière, les réservoirs d’air et la technologie qui rend le monde sale, afin que vous puissiez sauver Head, peu importe ce qu’il en coûte. Il nous reste encore un temps à attendre pour pouvoir essayer ce jeu particulier, mais au moins nous avons cette bande-annonce de présentation, qui nous montre un premier aperçu de ce qui nous attend, afin que nous puissions y jeter un œil:

Bande-annonce Airhead (Nintendo Switch)

