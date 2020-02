Airwaks et Nikof quittent Solary pour rejoindre Team Vitality

Airwaks et Nikof quittent Solary pour une autre organisation française.

L’organisation française, Solary, a perdu hier deux de ses principaux joueurs de Fortnite. L’organisation a annoncé que Karim «Airwaks» Benghalia et Nicolas «Nikof» Frejavise se sont séparés au milieu des renégociations de contrat. Airwaks et Nikof ont respectivement rejoint Solary en mai 2018 et février 2019. Il semble maintenant qu’ils se sont mis d’accord avec une nouvelle organisation basée également en France.

Quitter Solary

Aujourd’hui nous vous annonçons le départ d ‘@ Airwaks & @Sly_Nikof.

Nous leur souhaitons une bonne continuation pour la suite de leurs aventures! pic.twitter.com/s187h3O9Br

– Solary (@SolaryTV) 15 février 2020

Airwaks et Nikof semblent avoir été un forfait basé sur leur histoire compétitive de jouer ensemble. Ces deux joueurs se sont qualifiés en duo pour la Fortnite World Cup, où ils ont terminé à la 29e place sous la bannière Solary. Par la suite, Airwaks et Nikof ont continué à concourir ensemble après la Coupe du monde dans les deux itérations de la Fortnite Champion Series. Avec Skite et Vato, ils ont pris la troisième place dans la finale du chapitre 2 de la saison 1 de FNCS. Le co-fondateur et actionnaire de Solary, Amaury, a déclaré dans un récent flux: “Solary a pu égaler les offres initiales de Team Vitality, mais nous ne pouvons pas emboîter le pas lorsque les chiffres ont énormément augmenté.”

Rejoindre Team Vitality

En introduisant une nouvelle ère pour Vitality Fortnite, nous sommes extrêmement heureux d’accueillir @Airwaks & @Nikof_FTN !!! 🔥🔥 #VforVictory pic.twitter.com/18m49bxnLB

– Team Vitality (@TeamVitality) 15 février 2020

Team Vitality a les yeux rivés sur les deux joueurs depuis un certain temps. Par conséquent, ils ont certainement sauté sur l’occasion de les acquérir. Airwaks et Nikof rejoignent Zoubiri «BadSniper» Naofel, Philippe «Oslo» Carvalho et d’autres sur une liste déjà impressionnante de Team Vitality. Bien que l’organisation française n’ait pas publié de communiqué officiel, elle a souhaité la bienvenue à Airwaks et Nikof via le compte Twitter de l’organisation. Les deux joueurs chercheront à représenter Team Vitality alors que l’année 2020 avance fièrement.

Airwaks et Nikof React

Merci LRB du fond du coeur comme j’ai dit sans vous j’en serais pas là! ❤️

– SB Airwaks (@Airwaks) 15 février 2020

Airwaks a répondu au président de Solary, LRB, dans un Tweet peu après l’annonce de la nouvelle hier. L’ancien membre de Solary a déclaré: «Merci LRB du fond du cœur, comme je l’ai dit sans vous, je ne serais pas là!» Airwaks a passé presque toute sa carrière compétitive avec Solary et a beaucoup de respect pour l’organisation malgré ce changement de liste. Nikof a suivi Airwaks avec son Tweet à LRB, “Nous reverrons mon frère …” C’est la fin d’une erreur pour toutes les parties impliquées alors qu’Airwaks et Nikof poursuivent leur carrière compétitive avec Team Vitality.

Solary est maintenant à la recherche de nouveaux talents à acquérir alors que Fortnite se dirige vers un avenir incertain. Quant aux Airwaks et Nikof, ils sont en compagnie d’une organisation réputée. Surtout, ils semblent rester solidaires en tant que coéquipiers dans le jeu, ce qui est formidable à voir.