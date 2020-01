Ajout du calendrier Animal Crossing en récompense

Ma nintendo, le programme de fidélité du Grand N, est avec nous depuis un certain temps, et bien que certains aiment plus que d’autres, la vérité est qu’il est généralement mis à jour avec une certaine fréquence pour offrir de nouvelles récompenses pour 3DS, car pour Nintendo Switch, nous n’avons que la possibilité d’échanger les points or contre des remises directes sur le prix des jeux via l’eShop. Cependant, cette fois, au lieu d’ajouter des récompenses obtenues pour nos consoles, une nouvelle récompense a été ajoutée que nous devons télécharger sur nos ordinateurs ou appareils mobiles. Voulez-vous savoir de quoi il s’agit? Attentif aux lignes suivantes pour connaître chaque détail!

Le calendrier d’anniversaire d’Animal Crossing est désormais disponible sur My Nintendo Europe

La vérité est qu’il y a peu de variété en termes de récompenses Ma nintendo intéressant, et presque toujours des points de platine Ils finissent par expirer. Donc, si vous avez au moins 80 d’entre eux qui n’ont pas encore disparu, vous pouvez les utiliser dans la nouvelle récompense qui a été ajoutée à ce catalogue européen: Calendrier d’anniversaire Animal Crossing. Donc, si vous accédez à la page du Great N (en particulier ce lien) et que vous vous connectez, vous pouvez obtenir ce Récompense PDF cela, vous pouvez le voir sur vos appareils ou que vous pouvez imprimer (et que vous pouvez même partager avec ces amis qui n’ont plus de points platine car ils ont expiré lorsqu’ils n’ont rien trouvé pour les échanger).

De cette façon, le catalogue My Nintendo continue d’être mis à jour, bien que si nous examinons tous les produits disponibles, il est plus que clair que le programme de fidélité actuel n’est même pas l’ombre de ce qui était le Nintendo Club, dans le qui avait beaucoup plus de récompenses physiques et d’autres qui nous ont fait expirer même pas un seul point d’étoile.

