Ajoutez Pandemic à votre collection de jeux de société pour 25 $, plus une carte-cadeau de 10 $ en prime

Pandémie | 25 $ | Walmart | Carte-cadeau Walmart de 10 $ en prime

Pandémie | 25 $ | Walmart | Carte-cadeau Walmart en prime de 10 $

Pandemic est l’un des meilleurs jeux de société coopératifs que vous puissiez posséder, et en ce moment, Walmart l’a pour 25 $. Bien que cela représente quelques dollars de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu, vous obtiendrez une carte-cadeau de 10 $ avec votre achat. Et selon la fréquence à laquelle vous magasinez chez Walmart, cela pourrait être une bien meilleure affaire.

Voici l’essentiel: vous et jusqu’à trois autres amis devrez travailler ensemble pour survivre et sauver le monde. Et si vous pensez que vous pouvez gérer cela, c’est maintenant un moment incroyable pour acheter. N’oubliez pas que l’hiver est là et que vous aurez probablement besoin de quelque chose pour vous occuper alors qu’il fait 10 degrés à l’extérieur.

