Ajoutez un commutateur Gigabit 8 ports plus intelligent à votre réseau domestique pour seulement 20 $

NETGEAR 8 ports Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch | 20 $ | Amazon

Il est de retour! Si votre routeur n’inclut pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de NETGEAR est un moyen simple et économique de résoudre ce problème, et 20 $ (après avoir coupé le coupon sur la page) est le meilleur prix que nous ayons déjà vu.

Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau».

