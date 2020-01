Aksys Games annonce six romans visuels pour Nintendo Switch

Aksys Games n’a annoncé ni plus ni moins qu’une ligne de romans visuels du genre otome pour Nintendo Switch. Il s’agit de six livraisons cela nous amènera à profiter de diverses histoires qui vont de la terreur urbaine aux luttes de pouvoir dans la mafia italienne de 1920.

Premièrement, nous aurons deux livraisons classiques de Code: réaliser avec ~ Gardien de la renaissance ~ et ~ Bénédictions futures ~ dont la première est prévue pour le 6 février prochain et tout au long du mois d’avril respectivement. Explorez l’histoire de Cardia et ses aventures en un version steampunk de l’Angleterre victorienne, un moment où vous rencontrerez un groupe de messieurs basés sur des personnages historiques et de la littérature bien connus.

En outre, une édition spéciale de ~ Gardien de la renaissance ~ Il sera mis en vente de manière limitée et comprendra un livre d’art exclusif de 60 pages, une bande sonore sur CD et un porte-clés en acrylique avec les personnages du jeu. Enfin, il convient de garder à l’esprit que les deux jeux ont été qualifiés de “T for Teen” par l’ESRB et que son équivalent en PEGI serait de +16.

Continuer avec les nouvelles que nous trouvons Collier Malice X (qui a déjà vu le jour sur PlayStation Vita) et Collier X Malice -Unlimited- comme deux détroits qui nous mettent dans le rôle d’un jeune policier qui sera impliqué dans un complot impliquant des groupes terroristes et d’anciens détectives. Nos efforts et nos décisions pourraient rétablir la paix dans le quartier puni de Shinjuku.

Pour sa première sur Nintendo Switch, Collier Malice X Il a été qualifié de «M for Mature» par l’ESRB, un classement qui n’a pas d’équivalent dans le PEGI européen, mais à mi-chemin entre +16 et +18. Collier X Malice -Unlimited- Il n’a toujours pas de classification.

Enfin, nous avons deux titres assez récents comme Piofiore: Fated Memories et Enchante Cafe, deux jeux qui n’ont actuellement pas de date de sortie définie ou qui ont été classés par l’ESRB. Piofiore: Fated Memorie Il nous racontera l’histoire de Lily, une orpheline prise entre les affrontements de diverses organisations mafieuses en Italie.

Dans Enchante Cafe Nous suivrons l’histoire de la jeune héritière d’un restaurant. Comment réagiriez-vous après avoir découvert qu’aucun de vos chers clients n’est humain?

Et ce sont les six otomes avec lequel Aksys Games promet de tomber amoureux des fans du genre sur Nintendo Switch. Ces propositions semblent prometteuses, même si nous devons garder à l’esprit que leur traduction en espagnol est peu probable.

Source

Connexes