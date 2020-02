Aléatoire: accro à Fortnite? Essayez de jouer à Zelda: le souffle de la nature, dit un psychologue

Fortnite’s Des qualités addictives ont déjà été documentées sur ce site, et nous imaginons que de nombreux parents désespèrent du temps (et de l’argent) que leurs enfants passent sur le populaire jeu de tir en ligne “ Battle Royale ” d’Epic.

Pour lutter contre cette situation, le psychologue français expérimenté (ou “psygamer”, comme il préfère s’appeler) Michaël Stora a imaginé une approche qui substitue Fortnite à un jeu différent: La légende de Zelda: le souffle de la nature.

Stora est d’avis que l’aventure du monde ouvert de Nintendo est le moyen idéal pour soustraire les accros du jeu à l’état d’esprit intensément compétitif de Fortnite. Breath of the Wild, dit-il, est une expérience plus thérapeutique et apaisante. Vous pouvez regarder une interview vidéo avec lui ici, et il est possible de traduire le texte en anglais en utilisant la fonction de traduction automatique de YouTube.

Bien que l’approche de Stora puisse soulever quelques sourcils, il semble y avoir réussi, et a beaucoup d’expérience dans ce domaine particulier; il travaille avec des enfants et des adolescents souffrant de troubles du comportement depuis plus de deux décennies et a travaillé comme consultant avec des sociétés comme Sega, EA, Microsoft, Activision et Ubisoft. Nous pouvons certainement voir comment un jeu aussi vaste et immersif que Breath of the Wild pourrait offrir aux joueurs une alternative agréable au rythme effréné de Fortnite.

En 2018, le tabloïd britannique The Daily Mirror a fait beaucoup de bruit en faisant la une des journaux “Fortnite a fait de moi un toxicomane suicidaire”. En avril de l’année dernière, le prince Harry a attaqué Fortnite et a appelé à son interdiction, affirmant qu’il était “créé pour le toxicomane, une dépendance pour vous garder devant un ordinateur aussi longtemps que possible. C’est tellement irresponsable.”

L’attrait du jeu ne se limite pas aux enfants non plus. En 2018, il a été signalé que le jeu d’Epic avait contribué à 5% des divorces au Royaume-Uni.

