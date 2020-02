Aléatoire: Activision transforme Crash Bandicoot en un coureur sans fin pour mobile

L’adaptation des principaux personnages de jeux vidéo aux appareils mobiles fait fureur de nos jours. Sega le fait depuis de nombreuses années avec Sonic et même Mario a eu pas mal de jeux mobiles, il n’est donc pas surprenant d’entendre qu’Activision étend maintenant la portée de sa propre mascotte de jeu vidéo Crash Bandicoot.

Vous voyez, les fans de Crash en ligne ont découvert une liste pour un spin-off mobile Crash Bandicoot de King – le développeur derrière le hit de l’argent Candy Crush. Selon les utilisateurs de Twitter JumpButton et Motwera, ce titre a été repéré via des publicités sur Facebook, et vous pouvez même vous inscrire pour y jouer.

Le jeu devrait prendre la forme d’un coureur sans fin (comme vous pouvez le voir ci-dessus), ce qui semble presque approprié compte tenu de la conception des jeux Crash Bandicoot. Il convient également de souligner que King appartient à Activision-Blizzard.

Cette nouvelle fait suite aux commentaires faits par le PDG d’Activision, Robert “Bobby” Kotick en août dernier, quand il a dit qu’il y avait “beaucoup d’opportunités” pour développer des IP existantes telles que Crash, après le succès des remasters – Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Seriez-vous intéressé à jouer un coureur sans fin basé sur Crash Bandicoot? Dites-nous ci-dessous.

.