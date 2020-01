Aléatoire: Atari construit ses propres hôtels

Auparavant, nous avions signalé que le siège social d’origine de Nintendo au Japon serait transformé en son propre hôtel. Eh bien, il semble qu’une autre entreprise devancera Nintendo pour construire encore plus de lieux de séjour pour les touristes!

Comme le montre l’image officielle ci-dessus, la société de jeux vidéo Atari travaille également sur sa propre marque d’hôtels! Un site Web officiel indique plus de détails, tels que son premier emplacement et ce que chaque hôtel contiendra:

«Atari, un pionnier dans l’industrie du jeu vidéo, lance un nouveau concept passionnant: une expérience d’hébergement unique combinant la marque emblématique avec une destination sur le thème du jeu vidéo unique en son genre. Les hôtels Atari améliorent le divertissement hôtelier avec des expériences entièrement immersives pour tous les âges et toutes les capacités de jeu, y compris les dernières nouveautés en réalité virtuelle et augmentée. Certains hôtels comporteront également des salles et des studios ultramodernes pour accueillir les événements d’esports. Le premier hôtel Atari devrait ouvrir ses portes ce printemps 2020 à Phoenix, AZ immédiatement suivi par Austin, TX, Chicago, IL, Denver, CO, Las Vegas, NV, San Francisco, CA, San Jose, CA et Seattle, WA. »

Au moment de la rédaction du présent rapport, Atari n’a révélé aucun prix pour ses chambres. Nous vous informerons si et quand nous entendrons des informations plus intéressantes sur ce nouveau projet de la part de la société.

Envisageriez-vous de séjourner dans un hôtel Atari comme celui-ci? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous!

