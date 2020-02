Aléatoire: Banjo-Kazooie a en fait été nommé d’après le petit-fils et le fils d’un président de Nintendo

L’année dernière en mars, il y avait une histoire faisant le tour du célèbre ours et oiseau de Rare du jeu Nintendo 64 de 1998 Banjo-Kazooie portant le nom du petit-fils et fils de l’ancien président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi.

L’histoire a suggéré que le nom de Banjo était basé sur un instrument de musique du même nom, et le nom de Kazooie a été inspiré par le kazoo. Ces deux personnages ont même joué les instruments dont ils portent le nom dans le jeu.

À l’époque, Gregg Mayles, qui était le concepteur du jeu et est toujours à Rare à ce jour, a confirmé que la “partie Banjo” était vraie mais n’était pas si sûre de Kazooie. Maintenant près d’un an plus tard, l’écrivain et ancien membre du personnel de Playtonic Andy Robinson a “enfin” pu le documenter:

Au cours de mes voyages, le sujet de Yooka-Laylee, un successeur spirituel des jeux Banjo-Kazooie de Rare, a naturellement été abordé, puisque j’y ai travaillé. Et au cours d’une de ces conversations, une révélation a été découverte. Avec la section blog de ce site lancée, je peux enfin le documenter.

L’ancien président de Nintendo Hiroshi Yamauchi a un petit-fils appelé – assez drôle – Banjo Yamauchi. Son fils s’appelle Katsuhito Yamauchi, ou «Katsuhi» pour faire court. Lorsque vous combinez ces noms, vous vous retrouvez avec ‘Banjo-Katsuhi’ – et ce n’est pas un hasard. Je sais, car les développeurs du jeu original l’ont confirmé.

Le légendaire compositeur de jeux vidéo Grant Kirkhope, qui a également travaillé sur Banjo-Kazooie à l’époque, s’est même rendu sur Twitter pour partager la nouvelle:

C’est vrai!!!! https://t.co/UEq8xwzn4L— Grant Kirkhope (@grantkirkhope) 5 février 2020

Donc, vous l’avez – l’affaire est close. Un autre fait intéressant partagé par VGC était la façon dont Banjo et Katshuito ont tous deux hérité du stock de Hiroshi Yamauchi sur Nintendo lors de son décès en 2013. Ils ont fini par devenir deux des plus gros actionnaires de la société et ont finalement été revendus pour plus de 1 milliard de dollars.

