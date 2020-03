Aléatoire: Brie Larson dit qu’elle est plus qu’heureuse d’être dans un film Animal Crossing

Nous avons déjà entendu comment la star de Captain Marvel et lauréate d’un Oscar Brie Larson aimerait jouer Samus Aran dans un Metroid film, et maintenant dans une interview avec People.com, on lui a demandé si elle serait intéressée à jouer dans une adaptation cinématographique de Traversée d’animaux. C’était sa réponse:

Bien sûr. Je soutiens Animal Crossing tout au long, de bout en bout. Je pense que c’est bon pour nos cœurs.

Si vous n’êtes pas convaincue par l’idée de Brie apparaissant dans un film Animal Crossing, dans la même interview, elle a révélé à quel point elle était une fan de longue date de la longue série de style de vie de Nintendo. Il s’avère qu’elle joue à ces jeux avec sa sœur depuis la sortie de GameCube.

Le jeu original, la première fois que je l’ai joué, c’était sur le GameCube de Nintendo et c’était tellement important pour moi et ma sœur. Ma mère a établi une règle: celui qui a terminé ses devoirs doit jouer en premier. C’était un outil incroyable pour nous permettre de terminer nos devoirs.

Je suis tellement excité de faire de nouveaux souvenirs avec ma sœur [Milaine Desaulniers] encore. Nous sommes adultes maintenant et pourtant nous avons toujours un amour si profond pour ce jeu et c’était vraiment amusant d’en parler avec elle.

Larson a également révélé comment elle jouait Animal Crossing: New Horizons depuis environ lundi, après un partenariat avec Nintendo pour le promouvoir. Elle a même parlé au président de Nintendo of America, Doug Bowser, sur Twitter:

On ne pourrait pas être plus prêt! 🎣🍎🏝🦋💕— Brie Larson (@brielarson) 19 mars 2020

