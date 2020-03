Aléatoire: Brie Larson semble aussi excité pour le croisement d’animaux: de nouveaux horizons comme nous le sommes

@brielarson / Nintendo

Captain Marvel and Kong: la star de Skull Island, Brie Larson, a prouvé à maintes reprises qu’elle est fan du travail de Nintendo – elle a déjà suggéré qu’elle aimerait faire un film Metroid et a même été aperçue en train de fangirling sur le président de Nintendo of America Doug Bowser – et cette tendance se poursuit maintenant avec la sortie prochaine de Animal Crossing: New Horizons.

Oui, tout comme nous tous habitués, non-célébrités, Larson semble être très excité pour notre prochaine dose de gentillesse sur Nintendo Switch. Au cours des deux derniers mois, elle a régulièrement tweeté sur le jeu et ses personnages, y compris ces articles ci-dessous:

Je pleure https://t.co/4FSSDjTik3— Brie Larson (@brielarson) 22 février 2020

CET https://t.co/zJCLCcZrHH— Brie Larson (@brielarson) 23 février 2020

Ommmgggg 🤤 @HANAtruly https://t.co/S3EE4Dr3rC— Brie Larson (@brielarson) 31 janvier 2020

Notre choix préféré, cependant, est le suivant. L’utilisateur de Twitter @tessaracts a partagé un fil d’images montrant Larson à côté d’un certain nombre de personnages d’Animal Crossing faisant la même pose ou portant des vêtements similaires. Ils ne sont pas tous parfaits, mais certains – en particulier le dernier – sont plutôt bons.

Faits réels littéraux https://t.co/3juY3x9eb8— Brie Larson (@brielarson) 25 février 2020

Si vous lisez, Brie, bienvenue au club! Plus que 17 jours avant de pouvoir enfin mettre la main dessus.

