Aléatoire: Cadence Of Hyrule Guitariste, en plaisantant, pétition pour le voyage dans le temps

Mise à jour: Jules insiste sur le fait qu’il s’agissait d’une blague ciblant spécifiquement un de ses amis et a expliqué en outre comment il pense que le voyage dans le temps est toujours un moyen valable de jouer et d’apprécier Animal Crossing: New Horizons:

Article original: Un sujet brûlant qui ne cesse de refaire surface chaque semaine est le voyage dans le temps Animal Crossing: New Horizons. Nintendo a déjà pris des mesures supplémentaires pour empêcher les voyageurs du temps de gâcher le plaisir des autres joueurs, et nous avons même mené un sondage plus tôt cette semaine pour demander ce que la communauté pensait de ce style de jeu – avec plus de 30% en désaccord avec l’idée.

Même l’ancien président de Nintendo of America Reggie a sonné la semaine dernière, rassurant les fans qu’il ne voyagerait “jamais” dans le temps à Animal Crossing. Maintenant, Jules Conroy, le guitariste de Crypte du NecroDancer et le jeu Legend of Zelda de l’année dernière, Cadence d’Hyrule, a partagé ses propres pensées. Sur Twitter, il a décidé de demander un tampon de passeport pour étiqueter les personnes qui voyagent dans le temps. Jetez un œil ci-dessous:

Le tweet a explosé depuis, avec près de 5000 likes au moment de la rédaction. Jules, plus tard, a déclaré qu’il “ne faisait que s’amuser” et a même plaisanté en plaisantant avec la proposition suivante de l’utilisateur de Twitter, brain brain:

Dans les précédents jeux Animal Crossing, les voyages dans le temps ont entraîné des relations brisées, beaucoup de mauvaises herbes dans votre ville et des villageois vous ont demandé où vous étiez. Comme déjà indiqué, Nintendo a tenté de lutter contre ce style de jeu dans la dernière entrée, mais il existe encore certaines façons de s’y prendre.

Êtes-vous d’accord avec l’idée ci-dessus, même si ce n’est qu’une blague? Pensez-vous que des sanctions plus sévères devraient être appliquées aux voyageurs dans le temps? Partagez vos réflexions ci-dessous.

