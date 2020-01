Aléatoire: ce mod Skyrim fait ressembler le jeu à la légende de Zelda: le souffle de la nature

Un modder talentueux qui s’appelle u / ReallyBigSandwich sur Reddit a créé un mod pour la version PC de The Elder Scrolls V: Skyrim qui fait ressembler le jeu La légende de Zelda: le souffle de la nature.

Le créateur dit que ‘Breath of the Wildrim’ est un projet de retexture basé sur la refonte artistique de Skyrim, et utilise leurs propres textures personnalisées. Sur le subreddit de Skyrimmods, ils expliquent en outre comment leur projet est “inachevé” mais a besoin de l’aide de la communauté des mods Skryim, car autant qu’ils “aiment” Breath of the Wild, ils sont “fatigués de rechercher plus de 120 retextures différentes “.

Le relooking ne se limitera pas non plus aux textures environnementales. Selon le créateur, “tout” sera retexturé, y compris les armures, les armes et les créatures. Nous avons rassemblé quelques photos de ce mod ci-dessous (via Imgur):

