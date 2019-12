Aléatoire: cette guitare Super Mario World est composée de 10 000 bâtons de sucettes

Parfois, nous nous retrouvons complètement époustouflés par l'imagination, le travail acharné et le talent des gens – surtout quand il y a une ou deux torsions Nintendo incluses. Aujourd'hui est absolument l'un de ces jours.

La chaîne YouTube Cranmer Guitars a partagé une vidéo en ligne montrant une superbe Super Mario Worldguitare à thème. Maintenant, ce serait assez cool sans aller plus loin, mais le tout a été fait à partir de zéro avec 10 000 sucettes.

Le processus a duré sept mois au total et, comme vous le verrez bientôt, beaucoup de travail acharné. Les sucettes ont été individuellement mesurées et coupées à longueur égale, teintes pour créer l'image finale et méticuleusement collées ensemble. Bien sûr, cela ne raconte qu'une fraction de l'histoire – vous pouvez voir l'ensemble du processus dans la vidéo ci-dessous.

Des choses incroyables, nous sommes sûrs que vous serez d'accord. Pouvez-vous imaginer en avoir un accroché dans votre maison?

