Aléatoire: cette nouvelle gamme de Pokémon Merch pour chiens fera fondre votre cœur

Pokémon est partout ces jours-ci, avec des jeux, des jouets, des cartes à échanger et à peu près tout ce qui se vendra en série dans le monde entier. Apparemment, il ne se contente pas d’être simplement la franchise la plus rentable de tous les temps dans le monde humain, et prend maintenant le marché des chiens vraisemblablement plus difficile à casser.

Une gamme d’articles sous licence officielle pour chiens a été publiée par la société sud-coréenne Dasom. Il y a toutes sortes de cadeaux comme des jouets Poké Ball, un magnifique sweat à capuche Pikachu, des couvertures et même de petits bavoirs. Un bon nombre de personnages Pokémon sont également présentés, y compris Squirtle, Jigglypuff, Ditto, Gengar, Charmander et Dedenne.

Malheureusement, le site ne semble pas être expédié en dehors de la Corée du Sud, mais vous pouvez consulter toute la gamme ici si vous le souhaitez. Peut-être vous sentirez-vous inspiré pour créer votre propre vêtement pour votre adorable fluffball à la maison?

