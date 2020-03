Aléatoire: Compositeur de Streets Of Rage a mis son nom sur les écrans de titre parce que sa mère lui a dit

Yuzo Koshiro est sans doute l’un des compositeurs de musique de jeux vidéo les plus célèbres au monde grâce à son incroyable travail sur la Sega Genesis / Mega Drive et, plus récemment, à ses efforts remarquables sur des franchises comme Atlus ’. Etrian Odyssey.

Alors que les morceaux de Koshiro pour des titres comme La vengeance de Shinobi, ActRaiser et Streets of Rage sont devenus l’étoffe de la légende, une autre grande raison de sa renommée est que son nom est apparu sur l’écran-titre de beaucoup de ces premiers succès de Sega.

Consultez ces écrans de titre si vous ne vous en souvenez pas (cliquez pour agrandir):

Cela peut ne pas sembler être un gros problème aujourd’hui, mais vous devez vous rappeler que c’était une époque où des entreprises comme Sega tenaient à garder secrète l’identité des personnes travaillant sur ses jeux, potentiellement dans la crainte qu’elles soient braconnées par d’autres entreprises. . Avoir votre nom sur l’écran-titre au début des années 90 était une grosse affaire – et c’est pourquoi tant de joueurs connaissaient instinctivement le nom «Yuzo Koshiro», même s’ils ne savaient pas qui il était ni à quoi il ressemblait.

Vous pourriez supposer que Koshiro a réussi cet exploit en jetant son poids ou en jouant au hardball avec Sega, mais ce n’est pas le cas. Il a révélé via Twitter que c’était sa mère d’affaires avertie Tomo Koshiro (qui établirait le studio Ancient avec lui et sa sœur Ayano) qui a suggéré l’idée:

Vous devez vous demander comment la carrière de Koshrio aurait pu tourner si sa mère n’avait pas fait cette suggestion. Il aide actuellement sur la bande originale de Streets of Rage 4, qui devrait frapper Switch cette année.

