Aléatoire: concevez votre propre villageois de croisement d’animaux avec cet outil en ligne

Tout le monde a ses dessins de villageois préférés et les moins préférés dans Animal Crossing: New Horizons – les autruches sont les meilleures et nous n’entendrons aucun autre argument – mais si vous pouviez concevoir votre propre ensemble d’animaux pour vivre avec vous?

Eh bien, maintenant vous pouvez (en quelque sorte) grâce à ce nouvel outil conçu par des fans. Créé par ipzy, l’outil vous permet de basculer entre toutes sortes de formes de visage, oreilles, bouches, nez, yeux, membres et vêtements, vous permettant même de les colorer exactement comme vous souhaitez créer votre propre chef-d’œuvre animal. Nous avons fait un rapide essai nous-mêmes et avons fait le design ci-dessous – nous sommes sûrs que vous pourrez faire mieux.

Si vous voulez vous lancer, vous serez heureux de savoir qu’il joue même la musique d’Animal Crossing pour vous pendant que vous créez votre design et est livré avec une liste d’instructions pratique.

Si vous cherchez encore plus à faire, nous avons récemment partagé d’autres outils conçus par des fans qui vous permettent de créer et de partager des airs de ville en ligne – tout comme dans le jeu réel – et une créatrice de carte d’embarquement / passeport / carte de voeux cool .

Faites-nous savoir comment vous vous en sortez avec vos conceptions de villageois dans les commentaires ci-dessous.

.