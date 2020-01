Aléatoire: contrôleur Ring-Con modifié pour jouer à Breath Of The Wild

Avez-vous déjà souhaité pouvoir jouer à d’autres jeux avec la manette Ring-Con unique de Nintendo? Eh bien, quelqu’un a décidé de tenter sa chance lui-même!

Récemment, YouTuber Super Louis 64 a fait un travail personnalisé pour que l’accessoire d’exercice fonctionne avec La légende de Zelda: le souffle de la nature! Ce n’est pas parfait du tout, mais c’est certainement hilarant de voir quelqu’un essayer de traduire ses actions réelles en Link!

Découvrez la folie en entier ci-dessous:

“Dans l’épisode d’aujourd’hui de maniement du contrôleur, j’ai modifié le contrôleur Ring Fit Adventure pour jouer à Zelda: Botw. Ce contrôleur vous fait faire de l’exercice afin de contrôler le jeu. Si je ne fais pas d’exercice, le contrôleur s’éteint. Pouvez-vous battre Breath of the wild avec un Ring-con? Et oui, vous devez vous accroupir pour mettre le jeu en pause. »

