Aléatoire: Doomguy et Isabelle deviennent rapidement le duo le plus sain de 2020

Deux des jeux les plus importants (et les plus différents) de l’année, Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal, devraient être lancés le même jour, le 20 mars. Le directeur créatif de DOOM a déclaré que cette tournure amusante des événements était “géniale”, et nous devions être d’accord, mais les fans vont encore plus loin.

Vous voyez, alors que le grand jour approche et que les joueurs commencent à décider nerveusement quel titre ils veulent acheter en premier, le fan art des deux stars les plus célèbres de la série a commencé à se répandre sur Internet. Pas comme des pièces indépendantes célébrant chaque jeu, mais plutôt les deux ensemble, appréciant généralement les passe-temps très différents de l’autre dans des poses humoristiques mais attachantes.

Vous pouvez consulter quelques-uns des meilleurs que nous avons rencontrés ci-dessous, dont certains remontent à un certain temps maintenant, mais il y en a beaucoup à la fois anciens et nouveaux:

isabelle et doomguy maxin et relaxin

Malgré la lutte contre des hordes massives de démons et de monstres, Doom slayer prend toujours le temps de passer du temps avec des amis!

Nice of isabelle d'offrir du café à Doom Guy avant une longue journée d'abattage de démons 💛

Joyeux anniversaire Isabelle

“CANELITA”‼ ️ # animalcrossing #doomguy pic.twitter.com/gLDiUcftFm— Artsheops NSFW COMMISSION OPEN! (@ArtSHEOps) 20 décembre 2019

Nous allons conclure avec ceci – un régal audiovisuel dans lequel Doomguy et Isabelle hébergent un podcast ensemble.

Doomguy et Isabelle ayant un podcast

Demandé par @MrAgentStrange pic.twitter.com/ACHjzrZvyQ

– Oscar (@ datonestarfox2) 25 octobre 2019

Nous pensons que c’est assez bien que deux jeux qui ne pourraient pas être plus éloignés génèrent les mêmes niveaux de buzz, et surtout que tant de fans sont vraiment intéressés à les jouer tous les deux en mars.

Avez-vous décidé à quel jeu vous jouerez en premier? Pensez-vous que nous devrions avoir un vrai jeu DOOM x Animal Crossing un jour? Pour le bien de nos adorables animaux préférés, ce ne serait peut-être pas sage …

