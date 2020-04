Aléatoire: Enfin, vous pouvez jouer à Dark Souls sur Switch The Way Nature

Si vous repensez à 2018 et à la sortie de l’excellent Dark Souls: Remastered pour Switch, vous vous souvenez peut-être d’un petit problème que nous (et de nombreux autres joueurs) avons eu avec le jeu. Oh, pour la plupart, le port Switch du chef-d’œuvre impénétrable de FromSoftware était très bien et dandy, mais au-delà de tout hoquet de fréquence d’images ou de déceptions visuelles mineures, un problème a terni la bonne réputation du jeu et a continué à le faire jusqu’à ce jour.

Nous parlons, bien sûr, de l’utilisation de «B» pour confirmer et de «A» pour annuler dans les écrans de menu. Le problème vient du fait que sur PlayStation et Xbox, le bouton “ confirmer ” (“ X ” ou “ A ” sur les pads respectifs de ces consoles – en Occident, au moins) se trouve là où le “ B ” de Nintendo se trouve au bas de la formation de bouton de diamant. Cela a causé des maux de tête dans quelques jeux, mais aucun n’a été aussi vexant que l’exemple de Dark Souls. Le fait que l’option de modifier les boutons de confirmation et d’annulation soit visible dans le menu mais grisée de manière inexplicable a aggravé le problème!

Heureusement, la dernière mise à jour du micrologiciel pour votre Nintendo Switch a introduit la possibilité de remapper n’importe quel bouton de votre pad et nous donne enfin la possibilité de jouer à Dark Souls, ou plus précisément, de naviguer dans les menus du jeu, de la manière dont ils étaient censés être parcourus. une console Nintendo, avec le bouton «A» pour confirmer et le bouton «B» pour annuler.

Si, comme nous, vous souhaitez échanger “ A ” et “ B ”, tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers les paramètres de la console, faites défiler vers le bas jusqu’à Contrôleurs et capteurs et sélectionnez l’option “ Changer le mappage des boutons ”. Ici, vous pouvez remapper l’un des boutons de vos contrôleurs sur une base par contrôleur. Ceci est particulièrement pratique, car si vous avez plus d’un Joy-Con droit, vous pourrez le désigner comme votre Joy-Con Dark Souls et le casser lorsque vous retournerez à Lordran. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 5 préréglages, c’est donc un processus aussi simple que vous pouvez raisonnablement vous y attendre.

Il convient de noter qu’il y a cependant quelques problèmes à considérer lors de cette opération. Tout d’abord, une fois les boutons modifiés, vous aurez également inversé leurs fonctions pour les menus de la console. Pour cela, vous devrez revenir au jeu avec soin ou (et nous le recommandons en mode portable) simplement utiliser l’écran tactile. Lorsque vous revenez au menu système de votre Switch, une invite vous informe que le mappage des boutons défini par l’utilisateur est en cours d’utilisation et vous donne la possibilité de le désactiver sans passer par les menus. Pratique!

Deuxièmement, l’échange de ces boutons pour les menus du jeu les échange également pour le gameplay. En supposant que vous avez enregistré la disposition de contrôle par défaut dans la mémoire, vous pouvez résoudre ce problème en échangeant à nouveau leurs fonctions (dans les menus du jeu cette fois) et en remettant les boutons de jeu à leur configuration habituelle. Ta-da!

Les invites dans le jeu seront toujours mal étiquetées, mais ignorez-les et vous pouvez imaginer que Bandai Namco lui-même corrigé dans la moindre des mises à jour et amélioré votre expérience soulsienne par un facteur d’au moins 10000. Notre producteur vidéo résident, le charmant Alex, sera certainement ravi de cette nouvelle option. Espérons qu’il ne soit pas trop tard pour lui …

Oui pour l’accessibilité et la beauté en option! Ce n’est pas idéal, mais c’est maintenant possible. Allez-vous utiliser cette fonction pour échanger les boutons de Dark Souls sur Switch? Quels autres jeux pourraient bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité? Je vais changer ‘X’ et ‘B’ pour sauter Splatoon 2? Je vais le refaire jouer Traversée d’animaux d’une seule main? Faites-le nous savoir ci-dessous.

