Aléatoire: Envie de cette bouteille d’eau Animal Crossing? Ce sera 10 932,64 $, s’il vous plaît

Traversée d’animaux la fièvre a finalement atteint son paroxysme cette semaine. Nous avons revu Nouveaux horizons et lui a donné une critique élogieuse de 10/10, et la sortie du jeu devrait avoir lieu à la fin de la semaine. Tout le monde partout est prêt pour une action de simulation de vie basée sur l’île, il semble – et cela a un impact étrange sur les marchandises d’Animal Crossing.

Prenez Animal Crossing: New Horizons 17 oz, officiellement autorisé par Controller Gear. bouteille d’eau en acier inoxydable, par exemple. Lors de son premier lancement sur Amazon, il était au prix très raisonnable de 20 $, mais il est passé à 26,97 $, puis a rapidement commencé à grimper au fil des jours.

Maintenant, le prix le plus bas qu’Amazon offre à la bouteille est un 10 932,64 $ complètement fou. Un deuxième vendeur en a un pour 12 025,90 $, juste au cas où vous détesteriez vraiment votre argent et que vous voudriez vous en débarrasser.

La bouteille ne sera lancée que le 15 avril, ce qui signifie que vous avez beaucoup de temps pour économiser si vous avez vraiment à cœur ce produit. Ou vous pouvez simplement attendre que l’offre dépasse la demande et que le prix revienne à quelque chose approchant les niveaux normaux. Sheesh.

