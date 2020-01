Aléatoire: Erst tandis que Nintendo Rival Atari construit un hôtel, parce que pourquoi pas

Le nom «Atari» est, pour de nombreux vétérans du jeu, synonyme de jeu vidéo. La société a été pionnière dans le monde des arcades avant de ramener le divertissement interactif à la maison avec la console VCS / 2600. Cependant, après le crash du jeu vidéo de 1983 – que beaucoup attribuent aux mauvaises pratiques commerciales d’Atari – la société a trébuché d’une catastrophe à l’autre avant de finalement abandonner le fantôme dans les années 90, ses actifs décapés par d’autres entreprises.

L’Atari que nous avons aujourd’hui n’est donc pas celui qui nous a ravis avec des goûts de Astéroïdes, Battlezone et Pong, et si vous avez besoin de plus de confirmation, vérifiez ceci – la version 2020 d’Atari construit un hôtel.

Selon un communiqué de presse publié hier, Atari travaille avec le groupe GSD “pour acquérir les droits de construire des hôtels Atari sur le thème des jeux vidéo aux États-Unis, avec le premier emplacement innovant à Phoenix, AZ plus tard cette année”. Atari Hotels apparemment «améliorera le divertissement de l’hôtel» avec «des expériences immersives complètes pour tous les âges et capacités de jeu», bénéficiant des dernières technologies VR et AR. Ces hôtels accueilleront également des studios spéciaux pour accueillir les événements eSports.

Fred Chesnais, PDG d’Atari, a dit ceci:

Nous sommes ravis de nous associer à GSD Group et True North Studio pour construire les premiers hôtels de marque Atari aux États-Unis. Ensemble, nous allons construire un espace qui sera bien plus qu’un simple lieu de séjour. Atari est une marque mondiale emblématique qui résonne avec des personnes de tous âges, pays, cultures et origines ethniques et nous ne pouvons pas attendre que nos fans et leurs familles apprécient ce nouveau concept d’hôtel.

Les travaux sur l’hôtel en Arizona devraient commencer cette année, et des hôtels supplémentaires à Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco et San Jose sont attendus à l’avenir.

Bien sûr, Atari n’est pas la première société de jeux à avoir l’idée de se lancer dans l’hôtellerie. Nintendo a ouvert une célèbre chaîne de «love hôtels» au Japon qui permettrait aux couples amoureux de réserver pour quelques courts «claquements et chatouilles». Cependant, c’était à une époque où les jeux vidéo avaient radicalement changé la fortune de Nintendo.

Atari travaille également sur une relance de sa console VCS, qui a subi une voie de production assez pénible.

