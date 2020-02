Aléatoire: Et si Zelda: Breath Of The Wild 2 ressemblait au réveil de Link sur Switch?

Quand la suite très attendue de La légende de Zelda: le souffle de la nature arrive enfin, il sera sans aucun doute presque identique au premier en termes d’esthétique globale – et en fait, les premières images le prouvent. Et si ce n’était pas le cas?

Les images que vous voyez avant de venir proviennent de Stephen J. Plant, un artiste qui a montré son talent sur Twitter. Comme vous pouvez le voir, ils prennent des scènes de la bande-annonce originale de Zelda: Breath of the Wild 2 et les présentent dans un style qui rappelle beaucoup The Legend of Zelda: Link’s Awakening sur Switch, avec d’adorables visages et proportions de jouets.

Plant dit que les images ont été faites avec Blender, une suite de création 3D open source, et elles semblent avoir merveilleusement bien marché avec ceux qui les ont rencontrées sur les réseaux sociaux. Nous pouvons voir pourquoi, aussi – une partie de nous veut vraiment une option pour jouer au jeu dans ce style artistique maintenant. De belles choses!

Quant au vrai jeu actuellement en développement? Nous ne savons toujours pas exactement quand il sera lancé, mais nous avons rassemblé pour vous toutes les petites informations que nous connaissons sur le jeu. N’hésitez pas à plonger si vous voulez vous imprégner du battage médiatique.

Excellent travail, Stephen! Nous adorons ça!

