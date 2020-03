Aléatoire: faire des ravages avec cette traversée d’animaux effrontés: blague New Horizons

Ça pourrait être toi!

Si vous cherchez à perdre tous vos amis les plus proches et à gâcher la journée de tout le monde, vous êtes certainement au bon endroit.

Pour la plupart, le Traversée d’animaux La communauté des fans semble être un endroit charmant et plein de joueurs accueillants qui apprécient tout sur la série chill out de Nintendo. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas un ou deux jokers, cependant, et cela Nouveaux horizons blague nous a donné un petit rire (et le souci de la pauvre petite amie de son créateur).

Vous voyez, un utilisateur de Reddit nommé “ buttfartsauce ” (devient-il plus parfait?) A créé un design personnalisé ressemblant au motif en forme d’étoile de mer que l’on trouve souvent sur le sol. Comme les joueurs du jeu le savent, ces modèles signifient qu’un fossile est enterré à cet endroit même et vous voudrez certainement le creuser pour voir ce que vous avez trouvé.

Dans un message partagé en ligne, ils disent: “J’ai fait une petite farce. Je vais les mettre partout sur l’île de ma petite amie”, la laissant sans doute penser constamment qu’elle a trouvé un fossile, aller le déterrer et devenir horriblement confus.

Cela s’améliore, car buttfartsauce a également fourni un code QR d’une version légèrement améliorée du design que vous pouvez télécharger à la maison. Si vous avez un ami ou un membre de la famille qui joue avec vous, cela pourrait créer des souvenirs hilarants – le poisson d’avril approche à grands pas!

via buttfartsauce

Entre cela et les joueurs emprisonnant le pauvre Tommy pour essayer d’échapper aux remboursements hypothécaires, nous commençons à penser qu’il y a un côté plus sombre à la base de fans d’Animal Crossing. Ce grand méchant Doomslayer a-t-il eu une mauvaise influence sur vous?

