Aléatoire: Fan crée des titres de fan de Pokemon inspirés de Pokemon

Maintenant que Épée et bouclier Pokémon ont été publiés, de nombreux fans de Pokémon attendent déjà avec impatience ce que pourraient être les prochains jeux.

L'un de ces fans est VivinkArt, un artiste qui a publié sa propre version des prochains grands jeux Pokemon sur Twitter. Intitulé «Pokemon Ouais et Nah", Il se déroule dans la région d'origine de VivinkArt, basée en Australie. VivinkArt a amusé sa création avec une grande quantité de détails, y compris une carte du monde originale, des personnages de joueurs, un Pokémon de départ et bien plus encore.

Vous pouvez consulter certains de ses messages ci-dessous, ou tout voir sur son compte Twitter ici.

G'DAY. Avec le battage médiatique de #PokemonSwordShield au coin de la rue, prenez soin de jeter un œil à un jeu Aussie Pokemon, Pokemon Yeah et Pokemon Nah?

Situé dans la région de Straya, les joueurs découvriront le pays unique de down unda.

Ce fil aura de l'art pour Yeah et Nah! 🇦🇺🦘 pic.twitter.com/olDqXQUD5a

– VivinkArt (@VivinkArt) 14 novembre 2019

Voici une version plus haute et propre de la carte pour ceux qui demandaient!

Une version de localisation sera publiée plus tard dans la journée. pic.twitter.com/iqmYsbWxYD

– VivinkArt (@VivinkArt) 8 décembre 2019

Rencontrez Skippee, le Pokémon Kangourou complètement légitime et réel 🍃 Avec des coups de pied incroyablement forts et une queue de boomerang puissante, Skippee et leurs évolutions sont un compagnon fantastique à avoir dans l'outback. pic.twitter.com/UvXnntsv61

– VivinkArt (@VivinkArt) 14 novembre 2019

Rencontrez Pladdle, le trop beau pour être vrai Pokémon Platypus Platypus 🌊 Pladdle et leurs évolutions sont des Pokémon utiles avec une belle 'de mulet. On peut les trouver en sauvant les touristes des plages et en rappelant aux gens de "glisser, flancher, gifler". pic.twitter.com/YEjvVzWBnH

– VivinkArt (@VivinkArt) 14 novembre 2019

Tout n'est pas fait pour vous faire entrer dans Pokemon Yeah et Pokemon Nah. Rencontrez Gallopoli, la compagne de l'infirmière Joy pour la région de Straya.

Un Pokémon dédié qui n'abandonnera jamais en essayant d'aider d'autres Pokémon et d'autres personnes.

Je posterai des fiches conceptuelles dans les réponses! pic.twitter.com/RbYhNh5jr3

– VivinkArt (@VivinkArt) 14 novembre 2019

Dropbare est un Pokémon terrifiant, peu de gens vivent pour raconter l'histoire de ce Pokémon qui tombe des arbres. Un cousin éloigné de Komala, les gens ne savent pas comment une telle chose est liée à celle plus douce et plus câline.

DROPBARE EST BASÉ SUR UN ANIMAL TRÈS RÉEL. TU AS ÉTÉ PRÉVENU. pic.twitter.com/TaI8XyzEbh

– VivinkArt (@VivinkArt) 14 novembre 2019

Les Yowies sont à la fois des monstres terrifiants de l'Outback mais aussi des chocolats sucrés avec des surprises cachées.

Pas de soucis, Yowinji est un Pokémon sympathique qui vous aidera à transporter vos bagages lourds. Ne fâchez pas Gamonsta, cependant. Ça ne finira pas bien. pic.twitter.com/eIwL8xMYaA

– VivinkArt (@VivinkArt) 14 novembre 2019

La région de Strayan de Sandile. Ils sont rouges, pour correspondre au sable brûlant et rouge de l'outback australien et des déserts.

Sandile ouvre la bouche lorsqu'il traîne dans l'outback et crée de petites flammes, ressemble un peu à un briquet.

"Oi, pouvez-vous nous donner une lumière" pic.twitter.com/ugyVnP4y7b

– VivinkArt (@VivinkArt) 16 novembre 2019

Pendant la ruée vers l'or à Straya, un mineur a amené un Sableye de la région de Hoenn. Accablé par l'abondance d'or et de pierres précieuses, le Sableye a perdu son esprit et s'est livré à la richesse. Ils sont assez rares, mais sont considérés comme des ravageurs en raison de leur comportement maniaque. pic.twitter.com/jRrJ9hbmpQ

– VivinkArt (@VivinkArt) 27 novembre 2019

Le 15 novembre est #SteveIrwinDay et j'ai dû célébrer avec quelque chose. C'est une légende absolue, le candidat parfait pour le champion et le professeur de la région de Straya. 🐊 pic.twitter.com/OMi0ml2Kq2

– VivinkArt (@VivinkArt) 16 novembre 2019

Qu'est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

