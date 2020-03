Aléatoire: Fiancé recrée un mariage annulé par un coronavirus dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est sans aucun doute l’un des jeux les plus sains à orner la Nintendo Switch cette année – même s’il n’a pas été pour tout le monde – mais cette histoire dépasse à peu près tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Avec l’épidémie de coronavirus en cours causant des ravages parmi les événements à travers le monde, y compris les rassemblements considérés comme non essentiels, le mariage du couple star de cette histoire a été malheureusement annulé. Prenant les choses en main, l’un d’eux a décidé de s’associer à ses meilleurs amis pour organiser et planifier un mariage surprise dans le jeu, avec un cadre de plage romantique.

S’exprimant sur Reddit, l’âme chanceuse qui a eu droit à cette surprise fait, ashmush, explique comment tout cela s’est produit:

Mon fiancé l’a planifié avec nos meilleurs amis, je suis diplômé de l’école de médecine et je n’ai pas obtenu de diplôme et notre mariage a été annulé. Je me sentais assez déçu de rater mes jalons.

Cela m’a fait tellement plaisir, je n’ai même pas les mots pour décrire ce que cela signifiait pour moi …

Il lui a fallu environ 2 heures pour le faire apparemment … Je pense que cela signifie qu’il est gardien.

Nous aimons l’attention aux détails, comme les initiales sur le sol, les coeurs d’amour et les fleurs dispersées autour de la scène. Si vous avez des amis qui possèdent une copie du jeu, visiter les îles des autres pour un bon moment de socialisation pourrait être un excellent moyen de traverser ces temps troublants – surtout si vous avez tous un mariage à assister.

Des trucs incroyables!

