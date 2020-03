Aléatoire: GAME mentionne Nintendo Direct inexistant, supprime rapidement toutes les preuves

Alors que la base de fans de Nintendo entre dans son gazillionième jour sans présentation directe (nous avons peut-être exagéré légèrement pour l’effet), une erreur du détaillant britannique GAME pourrait nous donner des raisons de croire qu’un spectacle est juste au coin de la rue. Pourrait.

Plus tôt dans la journée, Nintendo et LEGO ont annoncé une collaboration pour la franchise Super Mario, et bien que les détails soient extrêmement minces sur le terrain au moment de la rédaction, GAME a été l’un des premiers détaillants à créer une page Web pour que les fans puissent exprimer leur intérêt. Lorsque la page est apparue pour la première fois, elle a déclaré que “la dernière Nintendo Direct a annoncé sa collaboration passionnante”, malgré le fait que l’annonce ait été faite dans un simple message sur les réseaux sociaux (capture d’écran via @Nibellion).

Il n’a pas fallu longtemps pour que GAME se rende compte de son erreur et modifie rapidement le texte pour supprimer toute mention du Direct. Voici à quoi cela ressemble maintenant:

Cela pourrait signifier l’une des deux choses. La première option est que la mention d’un Direct n’était qu’une erreur complète et qu’aucune présentation n’a jamais été impliquée dans l’annonce. La deuxième option, cependant, est que la collaboration LEGO était initialement destinée à être révélée dans un Direct et que GAME le savait à l’avance.

Si cette deuxième option est vraie, cela suggérerait que Nintendo a peut-être retardé une présentation directe et décidé d’aller de l’avant avec la révélation LEGO comme prévu, avec GAME fonctionnant simplement avec un texte pré-convenu et ne réalisant pas qu’il devait être changé. Potentiellement, alors, un Direct pourrait être à peu près prêt à partir, Nintendo attendant le moment idéal.

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations de notre part; dès qu’un Direct sera officiellement confirmé, nous nous assurerons de vous le faire savoir.

Mais qu’est ce que tu penses? Une erreur simple et innocente? Ou pensez-vous qu’un Direct était plus que probablement impliqué à un moment donné? Nous vous laisserons réfléchir à cela dans les commentaires.

