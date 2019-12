Aléatoire: Henry Cavill doit garder son costume de sorceleur, mais a eu des problèmes avec le pantalon

Ainsi, la série Witcher de Netflix est maintenant en ligne, et bien qu'elle ait eu des critiques mitigées, la réaction générale des téléspectateurs et des fans semble avoir été raisonnablement positive.

La star Henry Cavill a réalisé de nombreuses interviews pour promouvoir la série et a révélé qu'il avait pu garder le costume incroyable de Geralt après le tournage:

J'ai tout ramené (le costume) à la maison. Ce n'est pas si facile à mettre, et cela a pris deux heures de coiffure et de maquillage par jour, donc c'est juste assis à la maison avec l'air cool.

Cavill est, comme nous le savons, un grand fan de la série fantastique – ayant été introduit via Witcher 3 – et le fait qu'il voulait posséder le costume est compréhensible. Cependant, il a également révélé qu'il avait eu une lutte massive avec un élément de la tenue:

Le pantalon en cuir… nous avons eu du mal avec ça. Cela ne les faisait ni descendre ni monter. Le problème est que le cuir s'étire et parce que Geralt saute, ils finissent par ne pas avoir l'air si flatteurs après un certain temps. Nous avons dû repenser le pantalon pour le rendre plus adapté au type d'athlétisme que Geralt pratique au quotidien.

Mais ce n'est pas tout! Cavill est également entré en détail sur la façon dont la tristement célèbre scène de la baignoire a été filmée, et comment il a dû se déshydrater pendant des jours. Vous pouvez voir l'interview ici, qui présente de nombreux coffres nus (vous avez été averti).

Dites-nous ce que vous pensez de la série en publiant un commentaire ci-dessous.

