Aléatoire: Hey LEGO, le prochain ensemble Nintendo que nous prendrons est le château d’Hyrule de Zelda: Breath Of The Wild

Avant même que LEGO et Nintendo ne s’associent officiellement pour sortir un thème Super mario décors, les fans des deux mondes rêvent de kits basés sur LA légende de Zelda univers. Nous avons vu de superbes propositions LEGO Ideas dans le passé et bien que beaucoup d’entre elles étaient assez impressionnantes, un concept qui s’est toujours démarqué était la recréation des écuries de Souffle de la nature.

Quels autres ensembles basés sur les aventures de Link pourraient peut-être voir le jour? Que diriez-vous d’un énorme basé sur le château d’Hyrule de The Legend of Zelda: Breath of the Wild? L’ensemble des photos ci-dessus et ci-dessous est apparu sur le site Web LEGO Ideas à la fin du mois dernier et a depuis reçu plus de 2000 votes. Pour être même pris en considération, il a évidemment besoin de 10 000 voix et, au 1er avril, le projet a six mois pour atteindre 5 000 sympathisants.

Voici une description de l’ensemble, gracieuseté de son créateur:

Depuis que Lego a commencé à produire des ensembles Nintendo, je pense que les chances d’obtenir un ensemble Lego Legend of Zelda sont beaucoup plus élevées. J’ai parcouru la carte plusieurs fois et pris beaucoup de captures d’écran afin de capturer l’aspect du château d’Hyrule aussi près que possible du jeu. Le projet représente la salle du trône du château d’Hyrule. Il comprend plusieurs gardiens, Calamity Ganon, un Korok et un lien. Le château est modulaire pour une jouabilité maximale. Link vient avec son épée, Hylian Shield et son parapente.

N’oubliez pas que ce n’est qu’un prototype. Avec vos suggestions et votre soutien, je mettrai à jour ce projet à l’avenir.

Donc, même si ce projet atteint l’objectif final, quelles sont les chances qu’il obtienne le feu vert? Depuis les nouvelles de la collaboration Super Mario, il semble y avoir une très réelle chance que quelque chose comme ça se produise à l’avenir. Le mois dernier, LEGO a même reconnu que Nintendo avait «beaucoup d’IP très excitantes» qu’elle pouvait explorer.

Le responsable du design du LEGO Creative Play Lab et responsable de la conception numérique de LEGO Super Mario – Jonathan Bennink – a également mentionné comment la société espérait un partenariat à long terme:

nous n’avons pas travaillé pendant quatre ans pour lancer une seule vague de produits. Nous espérons avoir une relation longue et fructueuse avec Nintendo et leurs adresses IP, et nous sommes vraiment impatients de travailler avec eux à plus long terme.

Aimeriez-vous voir un jour une recréation LEGO officielle du château d’Hyrule? Comment les ensembles basés sur Zelda? Partagez vos réflexions ci-dessous.

.