Aléatoire: il y a maintenant un grand total de trois jeux sur l’eShop Switch en Chine

Si vous vous êtes déjà plaint des jeux sur le Switch eShop, prenez un moment pour considérer les joueurs en Chine. Alors que des centaines de jeux sont ajoutés à l’eShop dans différentes régions sur une base mensuelle, le commutateur chinois Tencent n’a eu qu’un seul jeu depuis décembre.

Jusqu’à présent, c’est. Selon Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners, le Switch eShop en Chine continentale a reçu une mise à jour et il y a un grand total de trois jeux disponibles à l’achat. Rejoindre le titre de lancement Nouveau Super Bros.U Deluxe est Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey.

Comme expliqué précédemment par Ahmad en avril de l’année dernière, tous les jeux sortis en Chine doivent être approuvés et autorisés par le régulateur chinois des jeux:

Nintendo et Tencent devront également soumettre chaque jeu pour approbation en Chine et s’assurer que les jeux sont conformes à la réglementation sur le contenu. Cela aussi est un processus long et signifie qu’il faudra un certain temps avant que Nintendo puisse créer une grande bibliothèque de jeux officiels en Chine.

Bien qu’il existe actuellement une bibliothèque numérique limitée en Chine et un verrouillage de région sur le commutateur Tencent, ces systèmes peuvent toujours jouer à des jeux en dehors de cet emplacement – ce qui signifie que les habitants du continent peuvent importer des cartouches physiques d’ailleurs. Selon Ahmad, ils peuvent même importer une console Switch entière s’ils souhaitent accéder à d’autres régions eShop.

