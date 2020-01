Aléatoire: Inclinez-vous pour ce magnifique Zelda et Horizon: Zero Dawn Mashup

Nous avons récemment assisté à des collaborations multiplateformes surprenantes et spectaculaires, bien que nous ayons du mal à penser à quelque chose que nous préférerions voir se concrétiser dans un vrai jeu que cette brillante fusion de la princesse Zelda de La légende de Zelda: le souffle de la nature et Aloy du hit PS4 de Guerrilla Games Horizon: Zero Dawn, gracieuseté de l’artiste 3D Victor Herranz.

Herranz, qui travaille chez Gameloft, a mélangé les deux utilisateurs d’arc en un seul personnage combinant des éléments des deux séries dans le costume. “ Zeldaloy ”, comme Herranz l’a surnommée, a deux mini boucliers Hylian comme genouillères et les bottes à fourrure d’Aloy et des vêtements de plein air plus robustes:

Ailleurs, l’artiste a réinventé une autre princesse, probablement mieux connue sous son apparence de Disney amoureux des pommes. Vous avez certainement entendu parler d’elle, bien que vous soyez peut-être surpris d’apprendre qu’elle est une fan de Super NES:

Elle joue probablement Super Mario Kart si cette langue penchée et de concentration est quelque chose à passer. Assurez-vous de consulter la page Artstation de Herranz pour plus d’exemples et une multitude d’œuvres d’art brillantes.

Aloy et Zelda – un grand mashup, non? Faites-nous savoir quels autres personnages de jeux vidéo, selon vous, fusionneraient bien, peut-être à la suite d’une expérience scientifique qui a mal tourné (ou à droite).

.