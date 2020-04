Aléatoire: la hotline de Nintendo est utilisée pour guider les joueurs de Super Metroid avec cette carte interdite

Avant d’avoir Internet à portée de main, les joueurs devaient appeler des entreprises et demander de l’aide lorsqu’ils se retrouvaient coincés dans un jeu vidéo. Un jeu Nintendo que beaucoup de gens trouvaient parfois un peu déroutant était le titre de 1994, Super Metroid.

À l’époque de la hotline Nintendo Power, les conseillers en gameplay utilisaient une “carte interdite” pour guider les joueurs dans Super Metroid. Selon l’utilisateur de Twitter ArtofNP (également connu sous le nom d’Archon 1981 sur YouTube), la carte a été dessinée par un développeur japonais, et Nintendo of America n’a pas pu confirmer si elle était entièrement exacte. Il s’avère que ce n’était pas le cas non plus.

Comme l’a souligné l’utilisateur de Twitter vervalkon, cette carte particulière présente une salle qui ne se trouve dans aucune version du jeu final:

Ce n’était pas encore suffisant pour empêcher les conseillers de la hotline de Nintendo de glisser la carte dans leurs classeurs d’informations pour aider à guider les joueurs. On pense que la carte elle-même est basée sur une version antérieure de Super Metroid, et bien que Nintendo ne l’ait peut-être pas approuvée à l’époque, nous sommes sûrs que de nombreux fans aimeraient accrocher cela sur leur mur de nos jours. Si vous regardez bien, vous pouvez même voir une toute petite version de Kraid.

Avez-vous déjà eu besoin d’aide supplémentaire dans un jeu vidéo auparavant? Dites-nous ci-dessous.

.