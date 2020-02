Aléatoire: la musicienne St. Vincent révèle qu’elle a “probablement mis 300 heures” dans Zelda: Breath Of The Wild

Saviez-vous que des musiciens jouent également à la Nintendo Switch? Choquant, non? Dans une récente interview avec Variety, la chanteuse, auteur-compositeur, productrice de disques et désormais acteur Anne Erin Clark – mieux connue sous le nom de Saint-Vincent – a révélé qu’elle avait passé des centaines d’heures à jouer La légende de Zelda: le souffle de la nature sur la plateforme hybride.

En parlant de son nouveau film The Nowhere Inn, qu’elle a co-écrit et joué dans le film, Clark a expliqué comment, dans une scène, elle avait besoin d’une console de jeux. L’un des producteurs sur le plateau avait un Switch avec une copie de Breath of the Wild, et elle a donc fini par l’utiliser.

Depuis, elle est «obsédée» par ce jeu en particulier et y a «probablement» consacré environ 300 heures. Le réalisateur Bill Benz mentionne même comment le tournage a souvent été retardé lorsqu’elle jouait Breath of the Wild, et il s’avère qu’elle était également fan de LA légende de Zelda série grandissant:

C’était mon jeu préféré en grandissant, mais je n’avais pas vraiment joué depuis

Saint-Vincent n’est pas la première musicienne à admettre qu’elle aime jouer à des jeux. Cela nous rappelle cette période de 2018 où la seule et unique Lady Gaga a révélé sur Twitter comment elle était une “gamer girl secrète” après avoir battu le chapitre IV de Bayonetta.

