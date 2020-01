Aléatoire: la référence GameCube de Steven Universe mène à une leçon d’histoire courte mais utile

L’une des choses vraiment cool sur les médias sociaux est de savoir comment un message innocent peut se répercuter sur plusieurs messages connexes, vous emmenant dans un trou de lapin de connaissances / plaisanteries ineptes qui absorbent de précieuses minutes de votre journée qui auraient pu être mieux utilisées pour résoudre un conflit mondial ou trouver des remèdes pour des maladies horribles.

Prenez, par exemple, le tweet suivant soulignant que Cartoon Network montre Steven Universe dispose d’un contrôleur GameCube dans l’un de ses épisodes:

Mais pourquoi Dolphin? Ceux d’entre vous d’un certain âge / suffisance, veuillez baisser les mains pendant une seconde – laissez cette petite leçon d’histoire se jouer en premier.

Comme vous pouvez le voir dans les réponses, beaucoup de personnes qui ont répondu au tweet ont supposé qu’il s’agissait d’une référence à l’émulateur Dolphin, qui vous permet de jouer à des jeux GameCube sur des ordinateurs (ce qui pourrait potentiellement se révéler comme d’horribles pirates logiciels).

Plus d’une réponse a déclaré cela avec une certaine certitude jusqu’à ce que l’historien du jeu vidéo et contributeur occasionnel de Nintendo Life, Liam Robertson, se réveille pour éduquer les masses:

Dolphin, bien sûr, était le nom de code de Nintendo pour le GameCube au début du développement et était le nom évoqué par la presse des jeux avant l’annonce officielle de la console. Nous le savons parce que nous sommes vieux et tristes et nous nous souvenons de tout ce que nous avons jamais lu sur les jeux vidéo, bien que nous ne puissions pas conserver d’autres informations, sans doute plus importantes, telles que les dates des anniversaires importants de la famille ou ce que nous avons mangé pour le déjeuner hier. . Pourtant, il est agréable de voir tout de même des fans plus jeunes et moins anaux recevoir une leçon d’histoire impromptue sur Twitter.

De toute façon, cela nous fait nous sentir mieux d’oublier de jeter les poubelles la semaine dernière.

.