Aléatoire: la série Mario Kart propose désormais neuf formes de princesse Peach

Mario Kart a un problème. Nous l’avons remarqué pour la première fois Mario Kart 8 commencé à recevoir des DLC sur Wii U et avec Mario Kart Tour, les choses deviennent complètement incontrôlables. Oui, c’est vrai: il y a des princes Peachs absolument partout.

Le jeu pour smartphone a récemment lancé sa tournée de la Saint-Valentin, avec quelques nouveaux personnages sous la forme de Pink Shy Guy et Baby Peach (Cherub). Cela porte à neuf le nombre total de personnages Peach jouables dans les jeux Mario Kart actuels de Nintendo. Neuf.

Mario Kart 8 Deluxe a Pink Gold Peach et Cat Peach; Mario Kart Tour a Peach (Kimono), Peach (Vacation), Peach (Wintertime), Peachette, et maintenant Peach (Cherub); et les classiques Princess Peach et Baby Peach apparaissent dans les deux. Il existe également neuf formes de Mario, ce qui est presque aussi mauvais, mais au moins Mario est littéralement au nom de la série.

La toute nouvelle pêche dans toute sa gloire chérubin …

Maintenant, ne vous méprenez pas – nous aimons Peach et Mario autant que la personne suivante – mais neuf formes différentes? Peut-être que le gadget de Mario Kart 9 pourrait être que la liste a neuf versions de chaque personnage star?

On rigole, Nintendo. Je vous en prie, ne le faites pas.

