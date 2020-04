Aléatoire: La ville des palettes de Pokémon a l’air adorable dans Animal Crossing: New Horizons

Pour la plupart d’entre nous, la création d’un espace de vie dans le jeu qui ressemble à tout ce qui est attrayant à distance est probablement un motif de célébration, mais certains Animal Crossing: New Horizons les joueurs sont juste douloureusement créatifs.

Plus tôt cette semaine, nous avons vu quelqu’un transformer son île New Horizons en une reconstitution fidèle de The Legend of Zelda’s Hyrule. Aujourd’hui, c’est au tour de Pokémon, avec ce joueur talentueux de modéliser une partie de son île pour ressembler à Pokémon rouge et bleu‘s Pallet Town – l’endroit où les entraîneurs commencent leur voyage Pokémon pour la première fois.

Il a tout de la maison du joueur, des bâtiments voisins, de la route de l’eau au sud et même des petits panneaux sympas. Pour couronner le tout, le joueur est également habillé comme un dresseur de Pokémon.

¿De qué me suena todo esto? #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/I4lrgfe5pu— Migue (@LinkMigue) 30 mars 2020

Voici à quoi ressemble Pallet Town dans Pokémon Rouge et Bleu et Pokémon rouge feu et vert feuille en comparaison:

Il s’agit en fait d’une version très agréable de la ville, pas trop différente du style d’art câlin que l’on trouve dans Pokémon: c’est parti, Pikachu! et c’est parti, Évoli!. Nous serions bien préparés à voir plus de sites Kanto prendre vie dans New Horizons s’ils avaient tous l’air aussi bons que cela, mais nous ne pouvons que commencer à imaginer la quantité de travail qui prendrait.

Beau travail, LinkMigue. Nous aimons ça.

Lectures complémentaires:



.