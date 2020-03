Aléatoire: la Wii U reçoit deux nouvelles versions physiques cette année

Même si la prise en charge par la première partie de la Wii U a été interrompue il y a plusieurs années, cela n’a pas empêché les développeurs et éditeurs tiers de proposer de nouvelles versions pour la précédente génération de matériel de console de Nintendo. PixelHeart – un éditeur et distributeur de jeux rétro et de prochaine génération – vient de mettre en place des précommandes pour deux nouvelles versions physiques de Wii U.

Le premier est une copie papier du Collection SHMUP (contenant Satazius Next et Armé 7 DX, et qui doit sortir le 15 mai 2020) et l’autre est Trouver Teddy 2 (arrivée le 17 avril 2020). Comme indiqué par DualShocker, ces deux versions sont des versions européennes, vous devrez donc avoir accès à un système de cette région pour pouvoir les lire.

Les deux jeux coûtent 29,90 € et sont limités à 3 000 unités chacun. Si vous n’êtes pas intéressé par la possession de ces titres sur Wii U, vous avez toujours la possibilité de les acheter également sur le Switch pour le même prix. Serait-ce le tout dernier jeu physique Wii U jamais sorti? Dites-nous ce que vous pensez ci-dessous et si vous seriez intéressé à ajouter l’un ou les deux de ces titres à votre collection physique.

