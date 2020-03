Aléatoire: le compte Twitter de Bandai Namco se plaint de la traversée d’animaux, Tweet rapidement supprimé

Animal Crossing: New Horizons a reçu des éloges sans fin de la part des critiques et a battu des records de vente depuis son lancement vendredi dernier, mais tout le monde n’est pas content.

Il y a quelques heures à peine, le compte Twitter officiel de Bandai Namco US a partagé un nouveau tweet, marquant directement Nintendo of America. Il s’est plaint que New Horizons n’autorise qu’une seule île par commutateur, qualifiant le jeu de “ expérience désagréable ”.

via GoNintendo

Comme vous vous en doutez, le tweet a été presque immédiatement supprimé, suggérant que la pauvre âme en charge des comptes de médias sociaux de Bandai Namco est accidentellement restée connectée au compte de l’entreprise, plutôt que de tweeter depuis son compte personnel. Qu’ils aient réalisé leur erreur et supprimé le tweet eux-mêmes, ou si quelqu’un d’autre au sein de l’entreprise est intervenu dans le correctif, le problème est inconnu.

Oopsie!

