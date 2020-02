Aléatoire: Le gars derrière ‘Thong Song’ a soutenu le Wonderful 101 Kickstarter

Rappelez-vous la chanson Thong? Bien sûr, vous avez peut-être essayé d’effacer cet air particulier de votre mémoire, mais c’était assez énorme en 2000 (nous pouvons littéralement sentir des corps s’effondrer en poussière pendant que nous tapons ceci).

Qu’est-ce que cela a à voir avec Nintendo, demandez-vous? Eh bien, SisQó – le «talent» derrière la chanson susmentionnée – n’a fait que soutenir The Wonderful 101: Remastered Kickstarter.

Vous pourriez supposer que c’était une sorte de jape, mais US Gamer a découvert qu’il s’agit en fait de SisQó et non d’un joker prétendant être lui – et a même parlé à l’homme lui-même du jeu.

Bien sûr, personne ne croit que c’est moi. Ils disent: “Ça ne peut pas être lui, c’est vraiment lui?”

Je voulais The Wonderful 101 sur mon Switch car je voyage beaucoup pour les tournées que je fais. Étant donné que le Switch a la capacité hybride, le fait qu’il dispose de l’écran tactile, le Wonderful 101 serait un port vraiment cool!

Il souhaite également obtenir une sorte de camée dans le jeu:

J’ai contacté tous mes amis que je connais dans la communauté des joueurs, et j’espère que nous pourrons atteindre Platinum. Je m’en fiche si c’est juste un échange de palette!

Selon vous, quelles sont les chances de SisQó d’obtenir un caméo? Plus important encore, saviez-vous réellement qui il était avant de lire cet article? Comme toujours, faites-le nous savoir ci-dessous.

