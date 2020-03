Aléatoire: le joueur Pichu se choque pendant qu’il joue à Smash Bros.Ultimate

Super Smash Bros.Ultimate Le ventilateur et ingénieur en mécanique, Eric Heckman, a eu l’idée électrique de câbler un Taser à une manette GameCube, afin qu’il puisse se choquer pendant qu’il jouait en tant que combattant Pokémon, Pichu.

Dans un e-mail à Kotaku, Heckman a expliqué en quoi c’était une conception “assez simple”. Outre le contrôleur, le système et une copie de Smash Bros. on Switch, les composants comprenaient un microcontrôleur Arduino, un commutateur de relais et un taser bon marché. L’ensemble de l’assemblage a pris environ deux heures à câbler, et le reste du temps a été consacré au codage:

Le contrôleur a des retards intégrés pour que le taser s’active en même temps que Pichu subit des dégâts dans le jeu.

Comme indiqué, toute l’invention repose sur la souris électrique qui se blesse (en jeu) lorsqu’elle effectue une attaque spéciale. Tout cela est censé être lié au fait qu’il apprend toujours à contrôler ses puissances électriques.

Heckman n’a pas été en mesure d’ajuster la tension du Taser pour qu’elle corresponde à la puissance de chaque mouvement, il l’a donc plutôt fait zapper plus longtemps – en fonction du mouvement exécuté. Le Taser imite également la livraison de chaque attaque. Par exemple, Thunder Jolt est un bref choc, tandis que le mouvement Thunder déclenche un monde de douleur lorsque le mouvement du moteur grondant est détecté.

Vous pouvez voir plus de ce travail d’Eric sur sa chaîne YouTube, Insérer le contrôleur ici. Il a fait plusieurs autres expériences comme celle-ci avant si vous avez envie de regarder plus. Sinon, regardez la vidéo en haut de cette page pour voir sa session de jeu choquante avec Pichu.

N’essayez pas de recréer l’appareil dans la vidéo ci-dessus.

.