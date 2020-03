Aléatoire: Le monde de Animal Crossing: New Horizons est-il un mensonge?

Le monde de Traversée d’animaux est un endroit magique, où les humains réels peuvent échapper à la réalité trépidante et déprimante du monde réel et profiter d’une escapade paisible pleine de créatures mignonnes et de jolie musique. Heck, en quelque sorte, même le désherbage est amusant. Mais est-ce trop beau pour être vrai?

Dans la même veine que The Legend of Zelda: Link’s Awakening, où (alerte spoiler!) les habitants et les lieux de Koholint Island se révèlent être simplement une illusion dans l’esprit du grand Wind Fish, il semblerait que certains Nouveaux horizons les résidents vivent une sorte de crise existentielle.

En parlant à Beau, un insulaire de cerfs, il vous révélera qu’il y a des “rumeurs” qui circulent selon lesquelles “rien de tout cela n’est réel”, et que “l’île n’est qu’un jeu”. C’est assez effrayant quand on y pense vraiment.

L’utilisateur de Twitter IAmGeorgia3 a capturé la conversation sous forme vidéo (bien que le tweet contienne un langage coloré). En tant que tel, nous avons également pris des captures d’écran du chat ci-dessous:

via IAmGeorgia3

via IAmGeorgia3

via IAmGeorgia3

Beau a même une explication. Il est difficile d’être en désaccord avec ce qu’il a à dire.

via IAmGeorgia3

via IAmGeorgia3

Il a même une petite fouille chez Tom Nook (comme s’il n’avait pas déjà assez de choses à gérer).

via IAmGeorgia3

via IAmGeorgia3

via IAmGeorgia3

via IAmGeorgia3

“C’est tellement évident! Nos vies sont fausses”, dit-il. Oh non.

Beau révèle finalement qu’il plaisantait tout le long, revenant rapidement au discours insulaire plus habituel. Nous ne sommes pas convaincus – il est définitivement sur quelque chose ici.

via IAmGeorgia3

via IAmGeorgia3

Profitez de la vie insulaire pendant que vous le pouvez, les amis. Au moment où un autre nouveau jeu de la série arrive, les personnages ont peut-être tout compris.

