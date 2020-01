Aléatoire: le pauvre Junichi Masuda ne peut même pas profiter de son anniversaire sans que quelqu’un se plaigne des Pokémon manquants

Tandis que Épée et bouclier Pokémon a été un succès retentissant dans le monde entier, sa sortie a été entravée par des débats sur ce qui est devenu connu sous le nom de “Dexit” – la suppression des Pokémon hérités du Pokédex national du jeu. Avant le lancement, le développeur Game Freak a annoncé qu’il avait pris la décision de supprimer certains monstres du jeu et a déclaré plus tard qu’il ferait de même pour les prochains versements, ce qui a déclenché un contrecoup de certaines parties de la communauté.

Le débat a été relancé la semaine dernière quand il a été confirmé que les extensions à venir – L’île d’Armure et La Couronne Tundra – présenteront “plus de 200” monstres des jeux Pokémon précédents. Bien que Game Freak ait déclaré que ces monstres seront toujours disponibles pour ceux qui n’achètent pas le pass d’extension, la nouvelle a toujours suscité une réponse négative petite mais vocale.

Le cofondateur de Game Freak et responsable du développement, Junichi Masuda – qui a travaillé sur tous les jeux Pokémon principaux depuis le début de la série – est même en train de chauffer son anniversaire pendant toute la durée, comme le montre Video Games Chronicle.

Un groupe de fans lui a souhaité un joyeux anniversaire sur Twitter, mais un utilisateur – le seul auquel Masuda a répondu directement, au moment de la rédaction – a décidé de le prendre à partie pour “la décision de supprimer l’ancien Pokémon afin que vous puissiez faire de l’argent avec le DLC “- une référence claire à l’annonce récente de la carte d’extension.

G は 休 日 だ し 誕生 日 な の で 、 ゆ っ く り さ せ て も ら え ま せ ん か? – 増 田 順 一 @GAME FREAK inc. (@Junichi_Masuda) 12 janvier 2020

Un Masuda clairement exaspéré a posté:

C’est un jour férié aujourd’hui et c’est mon anniversaire, pouvez-vous me laisser me détendre?

Masuda n’est pas le premier membre de Game Freak à faire connaître ses frustrations sur toute la saga Pokédex; le directeur artistique du jeu, James Turner, a «aimé» un tweet d’un fan qui a attaqué des affiches déçues sur Reddit.

