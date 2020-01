Aléatoire: le réalisateur de Smash Bros Masahiro Sakurai a joué à 242 jeux PlayStation l’année dernière

Super Smash Bros. est devenu plus qu’une simple célébration de Nintendo, mais plutôt une célébration de tout ce qui touche au jeu grâce à la liste franchement ridicule disponible dans Super Smash Bros.Ultimate. Ce n’est pas vraiment une surprise, surtout si l’on considère que son créateur est aussi un fan de jeux de tous horizons.

Le directeur de la série Masahiro Sakurai a régulièrement partagé des mots aimables sur les jeux qu’il aime dans sa chronique Famitsu, qu’il s’agisse d’agrafes Nintendo ou de nouvelles sorties passionnantes d’ailleurs. Récemment, par exemple, il a fait l’éloge de Death Stranding de Hideo Kojima sur PS4, le qualifiant de “produit remarquable”.

Aujourd’hui, Sakurai-san a partagé une statistique de sa rafle ‘Your PlayStation 2019’, révélant qu’il a joué 242 titres sur les systèmes de Sony:

『あ な た の PLAYSTATION 2019』 よ り。

Commutateur や PC な ど を 含 め る と 、 何 タ イ ト ル プ レ イ し た こ と だ ろ う… pic.twitter.com/WFmhgYsI13— 桜 井 政 博 (@Sora_Sakurai) 20 janvier 2020

Une traduction de ce tweet peut être trouvée ici à partir de @PushDustIn:

Ceci est tiré de “Votre PlayStation 2019”

Si je devais inclure des jeux Switch et PC, je me demande combien de jeux ce serait …

(Sakurai a joué à 242 jeux PlayStation) https://t.co/G2ezzKDCGf

– PushDustIn (@PushDustIn) 20 janvier 2020

Maintenant, avant que quiconque ne devance, cela ne signifie pas que nous devrions nous attendre à ce qu’une star PS4 arrive dans le deuxième lot de combattants DLC à venir. Ce qu’il démontre, cependant, c’est que le créateur de la série a vraiment une expérience et une connaissance profondes et de première main d’une grande variété de jeux. C’est assez évident de toute façon grâce au niveau de détail incroyable qui entre dans son propre travail, mais c’est rassurant de voir tout de même. Aussi, comment diable jouez-vous à autant de jeux en un an?!

Nous l’avons probablement demandé à maintes reprises, mais qui espérez-vous voir dans Smash Bros.? Y a-t-il des visages PlayStation célèbres qui, selon vous, conviendraient bien?

