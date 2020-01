Aléatoire: l’épisode Pokémon Cakes du Food Network Challenge était certainement quelque chose

Food Network, via Kotaku Une des entrées les plus spectaculaires, mais toujours un peu terrifiantes …

Pokémon semble faire le tour des émissions de télévision populaires aux États-Unis en ce moment, avec son propre épisode de Jeopardy! et apparaît maintenant sur Food Network Challenge. Comme vous vous en doutez, celui-ci a donné lieu à d’excellentes images qui ne quitteront jamais Internet. Déjà.

Ses concurrents tentaient de créer des gâteaux à partir des personnages capturables que nous connaissons et aimons tous, mais les monstres désormais emblématiques n’étaient pas toujours représentés avec une précision de 100%. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez rattraper le retard ici, mais pour tout le monde, voici quelques moments marquants (avec merci à Kotaku pour les images).

Nous allons commencer les choses avec un bon: Sobble. La forme est généralement correcte, vous pouvez instantanément dire de quoi il s’agit, et la création a même le visage triste de la signature de Sobble. Pas un mauvais effort.

Ensuite, un Litten d’aspect différent. Nous ne savons pas pourquoi il se tient sur deux jambes – comme nous l’imaginons, c’est pourquoi nous nous sentons étrangement découragés en le regardant – mais il y a quelque chose dans ce corps qui nous donne les heebie-jeebies.

Ensuite, le plus créatif du groupe. Bien sûr, la nature à deux pattes de la chose est tout aussi effrayante que Litten avant elle, mais regardez ce pistolet à eau. Excellent.

Et enfin, notre choix du groupe. Tu te souviens de Chikorita? Le mignon petit démarreur de type herbe introduit dans Pokémon Or et Argent? Eh bien, oublie ça. Parce que nous n’avons aucune idée de ce que c’est.

Malheureusement, la Chikorita n’a pas été jugée assez bonne pour se qualifier pour la prochaine manche de la compétition.

L’émission présentait également un Squirtle géant, un Bulbasaur qui distribue des feuilles et un Pikachu étincelant (vu ci-dessus). La télévision à son meilleur.

