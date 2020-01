Aléatoire: l’équipe de football brésilienne invoque l’esprit du Pokémon pour accueillir un vétéran joueur japonais

L’équipe brésilienne de football Botafogo vient de recruter le milieu de terrain vétéran japonais Keisuke Honda – et pour lui souhaiter la bienvenue, elle a créé une vidéo spéciale basée sur l’ouverture de l’original Pokémon jeux sur le Game Boy.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Honda a 90 sélections pour l’équipe nationale japonaise à son nom, et est peut-être le plus célèbre pour avoir joué pour l’équipe italienne de Serie A A.C.Milan au cours de la saison 2015-2016. Depuis, il a joué pour Pachuca, Melbourne Victory et Vitesse Arnhem.

Nouveau jeu! #HondaChegou 🇯🇵⭐️🇧🇷 pic.twitter.com/et3ecitGq1— Botafogo F.R. (@Botafogo) 31 janvier 2020

Il a commencé sa carrière en 2005 avec l’équipe japonaise Nagoya Grampus Eight (les fans de l’ancien attaquant anglais Gary Lineker pourraient se souvenir de ce nom) et a également joué pour le VVV-Venlo et le CSKA Moscou pendant son temps dans le sport.

Merci à Nakamuramartin pour l’avertissement!

.