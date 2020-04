Aléatoire: les fans de Switch réagissent au partenariat d’EA avec Google Stadia

Le service cloud de jeux vidéo de Google, Stadia, a certes reçu un accueil tiède lors de son lancement dans certains endroits en novembre dernier. Depuis lors, le géant des moteurs de recherche a révélé que plus de 120 jeux étaient en route vers la plateforme en 2020.

Maintenant, pour ajouter à cela, EA a annoncé son association avec Google pour apporter Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden NFL, FIFA, et plus au service plus tard cette année. Comme vous l’avez peut-être deviné, cela a fait tourner beaucoup de têtes dans l’industrie du jeu vidéo. Ce nouveau partenariat a également été notablement critiqué par les fans de Nintendo sur les réseaux sociaux et semble avoir de nombreux autres, en général, remettant en question l’arrangement.

Voici un résumé de certaines des réactions:

Lorsque vous soutenez Google Stadia bien plus que le #NintendoSwitch, il est clair que vos priorités sont fausses. EA n’a pas de sens. https://t.co/OtfIO5vS5z – 🎶 Ezereal 🎶 (@So_Ethereal) 28 avril 2020

C’est drôle, cependant, que EA soit prêt à soutenir Stadia, qui je ne suis même pas sûr d’avoir encore 1 million d’abonnements contre Switch qui a vendu plus de 50 millions d’unités.— Stealth (@ Stealth40k) 28 avril 2020

EA a vraiment regardé Nintendo gagner des millions grâce à Switch et Animal Crossing et a pensé “Jetons notre poids derrière Stadia à la place …” # FizzVsGaming— Michael Scally (@FizzVsTheWorld) 28 avril 2020

D’une certaine manière, Madden va se retrouver sur Stadia avant Switch. EA est bizarre.— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 28 avril 2020

EA n’apportera donc pas de jeux à Switch, mais ils n’ont aucun problème à les amener à Stadia. Ouais ok. pic.twitter.com/RNrPrtRJhw— Matt Heil (@ heisman64) 28 avril 2020

@EA Donc, vous donnez plus de soutien à Google Stadia après un démarrage bien pire que tout lancement de console dans l’histoire que vous êtes prêt à donner à la Nintendo Switch (qui a dépassé les 50 millions de consoles vendues)? Celui qui prend la décision est un crétin évident. 😅 – JoshuaRinneMusic (@MusicRinne) 28 avril 2020

Je pense que c’est un pas dans la bonne direction avec Stadia. Plus de jeux est la plus grande chose Pourquoi EA conclurait-il un contrat avec une si petite base d’installation alors que le commutateur ferait du bien avec des trucs comme Titanfall. Je ne comprends tout simplement pas. https://t.co/PslyGOm54f – Fostinator (@FostinatorVEVO) 28 avril 2020

Ainsi, @EA a officiellement apporté plus de soutien à Stadia qu’à Nintendo Switch. C’est bonkers.— Button Masher Chat (@MasherChat) 28 avril 2020

Il existe des théories selon lesquelles cela pourrait être lié à un accord financier. Google est évidemment désireux de faire quelque chose de sa nouvelle plate-forme, donc ce ne serait pas exactement une surprise, si c’est le cas. Il y a aussi un certain nombre de commentaires notant comment ce serait beaucoup plus de travail pour EA d’annoncer un partenariat comme celui-ci avec Nintendo:

Je suis sûr qu’il est plus facile de porter leurs jeux sur Stadia que de changer. S’ils voulaient mettre en communication pour commuter, ils devraient probablement sous-traiter les ports à d’autres développeurs comme CDPR l’a fait avec The Witcher. Les jeux EA ne se sont pas bien vendus sur les dernières consoles Nintendo, alors pourquoi s’en préoccuper? – JerryinCA (@JerryinCA) 28 avril 2020

EA ne voit pas plus de profits sur Stadia que sur Switch, ils voient moins de travail et un gros chèque de Google. https://t.co/E1ExC3XyjI— OJ – PlayerEssence (@PlayerEssence) 28 avril 2020

Il est probablement beaucoup plus rapide de porter sur Stadia que sur Switch. 🤷‍♂️ En tant que propriétaire de Switch, il y a 0% de chances que je l’achète sur Switch. Je pense que je ne suis pas en minorité ici, EA le sait aussi – Dave C (@ DaveCurtis86) 28 avril 2020

Bien que les relations entre EA et Nintendo n’aient pas été les meilleures de cette génération, le géant tiers a récemment montré au moins un certain soutien pour le Switch – annonçant Burnout Paradise Remastered serait publié sur le système hybride plus tard cette année.

Que pensez-vous du dernier partenariat d’EA? Êtes-vous du tout surpris qu’une plate-forme comme Google Stadia soit très probablement mieux prise en charge par l’EA que le Switch? Partagez vos réflexions ci-dessous.

.